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Голкипер Подъяпольский рассказал про адаптацию в московском «Динамо»

Голкипер Подъяпольский рассказал про адаптацию в московском «Динамо»
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Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал про адаптацию в московском клубе.

— Уже полтора месяца прошло с момента вашего перехода в «Динамо». Можно сказать, что полностью адаптировались в новой команде?
— Про адаптацию могу сказать, что всё очень быстро произошло. Тем более — в «Динамо» много ребят, которых я знаю не первый год. Поэтому легко далась адаптация в команде. Все мне помогли с этим — и тренерский штаб, и персонал, и хоккеисты. Все красавцы, всем спасибо за то, как приняли меня, — приводят слова Подъяпольского «Известия».

Матч «Динамо» — СКА 1 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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