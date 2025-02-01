Голкипер Подъяпольский рассказал про адаптацию в московском «Динамо»

Вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал про адаптацию в московском клубе.

— Уже полтора месяца прошло с момента вашего перехода в «Динамо». Можно сказать, что полностью адаптировались в новой команде?

— Про адаптацию могу сказать, что всё очень быстро произошло. Тем более — в «Динамо» много ребят, которых я знаю не первый год. Поэтому легко далась адаптация в команде. Все мне помогли с этим — и тренерский штаб, и персонал, и хоккеисты. Все красавцы, всем спасибо за то, как приняли меня, — приводят слова Подъяпольского «Известия».