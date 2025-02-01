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Владимир Плющев оценил, насколько сильной станет потеря Рида Буше для «Авангарда»

Владимир Плющев оценил, насколько сильной станет потеря Рида Буше для «Авангарда»
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил, насколько сильной станет потеря нападающего Рида Буше для «Авангарда».

«Травма Буше — действительно потеря для «Авангарда». Это лучший бомбардир команды, который порой тащит игры на себе. Заменить его внутренними ресурсами будет очень сложно. Но хоккей — игра командная. Как раз и посмотрим, как тренерский штаб будет выстраивать игру без такого яркого нападающего. Команда идёт в зоне плей-офф, наверняка ставит себе более амбициозные задачи, чем выход в первый раунд. Так что всё будет зависеть от того, как «Авангард» сможет добиваться результата в отсутствие Буше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее стало известно, что Буше будет прооперирован в Германии и пропустит Матч звёзд КХЛ.

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