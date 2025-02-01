Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — СКА. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Салавата» Самонов: система СКА — одна из лучших в России, если не лучшая

Вратарь «Салавата» Самонов: система СКА — одна из лучших в России, если не лучшая
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о переходе в СКА в 2019 году и оценил систему подготовки игроков армейского клуба.

— В 2019 году вы перешли в СКА. Как этот переход изменил вашу карьеру? Какие были первые впечатления от системы клуба?
— Конечно, переход был неожиданным, но я был рад. Было какое-то ощущение, что я правильно двигаюсь, что результат, пусть и промежуточный, хороший, раз заметили в топ-клубе. Нужно было продолжать развиваться, тем более что система клуба — на высшем уровне, одна из лучших в России, если не лучшая.

— В СКА вы работали с тренером вратарей Рашитом Давыдовым. Какую роль он сыграл в вашем становлении?
— Я думаю, Рашит Абдулхакович сыграл основополагающую роль. Он был одним из тех тренеров, которые очень многое мне дали. Особенно мне нравились нюансы работы с ним. Всё всегда спокойно доносилось, всё отрабатывалось без спешки. Мы понимали, что процесс идёт, и спокойно готовились к большему. Я стараюсь от каждого тренера брать что-то, что помогает мне становиться лучше, — приводит слова Самонова сайт агентства Winners.

Материалы по теме
КХЛ оштрафовала СКА по итогам матча со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android