Вратарь «Салавата» Самонов: система СКА — одна из лучших в России, если не лучшая

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о переходе в СКА в 2019 году и оценил систему подготовки игроков армейского клуба.

— В 2019 году вы перешли в СКА. Как этот переход изменил вашу карьеру? Какие были первые впечатления от системы клуба?

— Конечно, переход был неожиданным, но я был рад. Было какое-то ощущение, что я правильно двигаюсь, что результат, пусть и промежуточный, хороший, раз заметили в топ-клубе. Нужно было продолжать развиваться, тем более что система клуба — на высшем уровне, одна из лучших в России, если не лучшая.

— В СКА вы работали с тренером вратарей Рашитом Давыдовым. Какую роль он сыграл в вашем становлении?

— Я думаю, Рашит Абдулхакович сыграл основополагающую роль. Он был одним из тех тренеров, которые очень многое мне дали. Особенно мне нравились нюансы работы с ним. Всё всегда спокойно доносилось, всё отрабатывалось без спешки. Мы понимали, что процесс идёт, и спокойно готовились к большему. Я стараюсь от каждого тренера брать что-то, что помогает мне становиться лучше, — приводит слова Самонова сайт агентства Winners.