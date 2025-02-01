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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 1 февраля

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
01 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Щитов (Дергунов) – 02:09 (3x3)     1:1 Горохов (Дрожжин) – 09:48 (3x3)     1:2 Дергунов – 12:20     1:3 Хмелевски (Дергунов) – 12:40 (3x3)     1:4 Макаров (Крикунов) – 12:49 (3x3)     2:4 Дрожжин (Горохов) – 15:40 (3x3)     3:4 Дрожжин (Муравьёв) – 17:44 (3x3)     4:4 Ахметзянов (Курбанов) – 18:08 (3x3)     5:4 Муравьёв – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
01 февраля 2025, суббота. 10:55 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Слыш (Павлович) – 00:12 (3x3)     0:2 Слыш (Анисимов) – 07:27 (3x3)     1:2 Дрожжин – 10:49     2:2 Горохов – 13:46     3:2 Горохов – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
01 февраля 2025, суббота. 11:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 7
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Корчагин (Канкин) – 01:24 (3x3)     1:1 Щитов (Дергунов) – 02:34 (3x3)     1:2 Хамматов (Шулаков) – 03:57 (3x3)     1:3 Крикунов (Сулейманов) – 06:04 (3x3)     2:3 Русланулы – 10:08 (3x3)     2:4 Дергунов (Хмелевски) – 10:30 (3x3)     2:5 Хамматов (Сулейманов) – 14:18 (3x3)     2:6 Хмелевски (Крикунов) – 15:33 (3x3)     2:7 Дергунов – 17:22     3:7 Саркенов (Корчагин) – 18:25 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
01 февраля 2025, суббота. 12:40 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 12
Динамо Мн
Минск
0:1 Анисимов (Павлович) – 00:37 (3x3)     1:1 Шапоров (Канкин) – 01:32 (3x3)     1:2 Паценкин (Слыш ) – 02:45 (3x3)     1:3 Слыш (Анисимов) – 03:05 (3x3)     1:4 Павлович – 07:22     1:5 Захаров (Лоновенко) – 07:50 (3x3)     1:6 Лукашевич (Слыш ) – 09:01 (3x3)     1:7 Лисичкин (Захаров) – 09:56 (3x3)     2:7 Саркенов (Канкин) – 12:34 (3x3)     2:8 Анисимов (Захаров) – 12:55 (3x3)     3:8 Корчагин (Саркенов) – 14:07 (3x3)     3:9 Лоновенко – 15:18     3:10 Анисимов (Слыш ) – 16:43 (3x3)     3:11 Павлович (Захаров) – 17:26 (3x3)     3:12 Слыш (Владимирович) – 18:42 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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