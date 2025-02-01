Главный арбитр КХЛ Анисимов высказался о силовом приёме Шалунова на Никишине

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов прокомментировал силовой приём форварда «Локомотива» Максима Шалунова на защитнике СКА Александре Никишине.

«В связи с тем, что он подпрыгивает и попадает в голову, происходит нокдаун, это пять минут. Это моё мнение. Я обращаюсь к докторам клубов. Здоровье игроков намного важнее, чем амбиции хоккеиста продолжать выступать. Хоккеист должен пройти определённое обследование. И делать это нужно не в перерыве и не после игры.

У меня просьба к докторам — если вы видите приблизительное подозрение на сотрясение мозга, любые другие травмы, но игрок говорит «я могу, я хочу», то сейчас не время для подвигов», — сказал Анисимов в эфире КХЛ ТВ.