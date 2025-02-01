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Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по количеству вратарей, которым забивал

Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по количеству вратарей, которым забивал
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по количеству вратарей, которым забивал.

«Мой рекорд? Это позади. Прямо сейчас ты движешься вперёд. Это был хороший момент, исторический. Но сейчас… ещё много вратарей, которым нужно забить (улыбается)», — приводит слова Александра телеграм-канал «Команды Овечкина».

Матч «Динамо» — СКА 1 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Напомним, во встрече с «Оттавой Сенаторз» (1:0) Овечкин принёс своей команде победу в овертайме, забросив единственную шайбу в этой встрече. Ворота «Сенаторз» в этом матче защищал финский голкипер Леэви Мериляйнен, против которого Александр ранее не играл в НХЛ.

Таким образом, Мериляйнен сегодня стал 179-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин. Благодаря этому Александр установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которые пропускали от него хотя бы одну шайбу. Российский форвард превзошёл показатель Яромира Ягра (178 вратарей).

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