В матче Кубка вызова МХЛ побит рекорд посещаемости 14-летней давности

В эти минуты в Новосибирске на «Сибирь-Арене» проходит матч Кубка вызова OLIMPBET Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). После второго периода счёт 5:4 в пользу сборной Запада.

Как сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги, в Новосибирске был установлен новый рекорд посещаемости, который держался 14 лет. В 2011 году в Уфе Кубок вызова посетили 7950 зрителей. На «Сибирь-Арене» матч собрал 10 378 болельщиков.

Напомним, данный матч — часть недели звёзд хоккея в Новосибирске. 8-9 февраля на домашнем льду ХК «Сибирь» состоится Матч звёзд КХЛ — 2025. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.