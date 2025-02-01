Сборная Запада победила команду Востока в Кубке вызова МХЛ, Короткий оформил хет-трик
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл матч Кубка вызова OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Сборная Запада победила команду Востока со счётом 7:4.
МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2024
01 февраля 2025, суббота. 11:20 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Короткий (Лукьянцев, Пестерев) – 07:19 (5x5) 0:2 Филимонов – 07:44 (5x5) 1:2 Фёдоров (Телегин) – 09:34 (5x5) 1:3 Короткий (Шуленин, Фёдоров) – 12:59 (5x5) 2:3 Ахсянов (Сорокин) – 16:22 (5x5) 2:4 Бондарь – 31:46 2:5 Короткий (Лукьянцев, Яценко) – 32:02 (5x5) 3:5 Глинский (Матюшин) – 33:34 (5x5) 4:5 Климович (Фёдоров) – 36:26 (5x4) 4:6 Лутцев (Филимонов, Дудоров) – 46:26 (5x5) 4:7 Максимов (Андреянов) – 55:51 (5x5)
В составе сборной Запада хет-трик оформил нападающий Матвей Короткий. Ещё по шайбе забросили Максим Филимонов, Артём Бондарь, Роман Лутцев и Матвей Максимов.
В составе сборной Востока голы забили Михаил Фёдоров, Булат Ахсянов, Максим Глинский и Егор Климович.
Отметим, что в Новосибирске был установлен новый рекорд посещаемости встречи Кубка вызова, который держался 14 лет. В 2011 году в Уфе Кубок вызова посетили 7950 зрителей. На «Сибирь-Арене» матч собрал 10 378 болельщиков.
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