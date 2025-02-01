Сборная Запада победила команду Востока в Кубке вызова МХЛ, Короткий оформил хет-трик

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл матч Кубка вызова OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Сборная Запада победила команду Востока со счётом 7:4.

В составе сборной Запада хет-трик оформил нападающий Матвей Короткий. Ещё по шайбе забросили Максим Филимонов, Артём Бондарь, Роман Лутцев и Матвей Максимов.

В составе сборной Востока голы забили Михаил Фёдоров, Булат Ахсянов, Максим Глинский и Егор Климович.

Отметим, что в Новосибирске был установлен новый рекорд посещаемости встречи Кубка вызова, который держался 14 лет. В 2011 году в Уфе Кубок вызова посетили 7950 зрителей. На «Сибирь-Арене» матч собрал 10 378 болельщиков.