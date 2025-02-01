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Представитель Овечкина рассказал, какую цель Александр ставит себе в НХЛ

Представитель Овечкина рассказал, какую цель Александр ставит себе в НХЛ
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Спортивный агент Глеб Чистяков, который представляет интересы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, сообщил, что форвард ставит себе цель провести 1500 матчей в Национальной хоккейной лиге. Напомним, на данный момент на счету Овечкина 1461 игра в НХЛ.

«Столько разноплановой статистики по Саше! Я думаю, что ему самому невозможно это всё в голове держать… Знаю, он говорил, что хотел бы сыграть 1500 матчей. Тоже такая эпохальная цифра для игроков», — приводит слова Александра телеграм-канал «Команды Овечкина».

В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 23 заброшенные шайбы и 13 результативных передач в 35 матчах.

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