Стали известны игроки Кубка вызова МХЛ, которые примут участие в Матче звёзд КХЛ

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл матч Кубка вызова OLIMPBET чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Сборная Запада победила команду Востока со счётом 7:4.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, по итогам встречи лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ стали: Яромир Ермаков («Академия Михайлова»), Максим Филимонов («Атлант»), Матвей Короткий («СКА-1946») и Егор Климович («Сибирские Снайперы»).
Все четверо сыграют в Матче звёзд КХЛ — 2025: Ермаков — за дивизион Харламова, Филимонов — за дивизион Чернышева, Короткий — за дивизион Тарасова, Климович — за дивизион Боброва.
Отметим, что в Новосибирске был установлен новый рекорд посещаемости встречи Кубка вызова, который держался 14 лет. В 2011 году в Уфе Кубок вызова посетили 7950 зрителей. На «Сибирь-Арене» матч собрал 10 378 болельщиков.
- 1 февраля 2025
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