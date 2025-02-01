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Крикунов: Демидову надо ехать в НХЛ, большому кораблю — большое плавание

Крикунов: Демидову надо ехать в НХЛ, большому кораблю — большое плавание
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нападающий СКА Иван Демидов должен уезжать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Отметим, что форвард задрафтован канадским клубом «Монреаль Канадиенс».

«Иван Демидов — очень интересный игрок. Роман Борисович Ротенберг собирает в СКА молодых талантливых ребят. Но каким бы талантливым ни был Демидов, он всё равно уедет в НХЛ, долго играть у нас не будет. Большому кораблю — большое плавание. Ему надо ехать в НХЛ, он там ещё больше раскроется и засверкает», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

В текущем регулярном чемпионате на счету Демидова 39 (18+21) очков в 50 матчах.

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