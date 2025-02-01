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ЦСКА — Торпедо, результат матча 1 февраля 2025, счет 6:1, КХЛ 2024-2025

ЦСКА разгромил «Торпедо» и вышел на второе место Западной конференции КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Полтапов (Нестеров, Соркин) – 11:38 (5x5)     2:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 21:42 (5x5)     3:0 Каменев (Мамин, Седов) – 25:01 (5x5)     4:0 Нестеров (Исхаков, Каменев) – 26:57 (5x4)     5:0 Мамин (Каменев) – 28:56 (5x5)     5:1 Артамонов (Ларионов, Гончарук) – 39:38 (5x3)     6:1 Дроздов (Гурьянов) – 40:54 (5x5)    

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Прохор Полтапов, Максим Соркин, Владислав Каменев, Никита Нестеров, Максим Мамин, Иван Дроздов. За «Торпедо» забил Никита Артамонов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 66 очков за 50 матчей. «Торпедо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 54 очка после 51 игры.

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