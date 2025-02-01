ЦСКА разгромил «Торпедо» и вышел на второе место Западной конференции КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижегородское «Торпедо». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0).

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Прохор Полтапов, Максим Соркин, Владислав Каменев, Никита Нестеров, Максим Мамин, Иван Дроздов. За «Торпедо» забил Никита Артамонов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 66 очков за 50 матчей. «Торпедо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 54 очка после 51 игры.