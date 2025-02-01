Главный арбитр Кубка вызова МХЛ сравнил судейство с матчами регулярного чемпионата

Главный арбитр Кубка вызова МХЛ Денис Кондратьев сравнил характер судейства на турнире с матчами регулярного чемпионата лиги. В матче 1 февраля сборная Запада обыграла сборную Востока (7:4).

«Не скажу, что у судей был более лайтовый подход к этому матчу, однако все понимают, что это в любом случае праздник. Здесь главное, чтобы люди пришли насладиться игрой, и мы это понимаем. Выходили на этот матч с хорошим настроением. Это отличается от игр регулярного чемпионата и плей-офф, потому что мы такая же часть этого праздника, хочется помочь этой игре пройти лучше, не влезать в какие-то моменты. Думаю, что парни сами понимают, что здесь не может быть грязи и агрессивных действий», — приводит слова Кондратьева Legalbet.