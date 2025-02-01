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Главный арбитр Кубка вызова МХЛ сравнил судейство с матчами регулярного чемпионата

Главный арбитр Кубка вызова МХЛ сравнил судейство с матчами регулярного чемпионата
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Главный арбитр Кубка вызова МХЛ Денис Кондратьев сравнил характер судейства на турнире с матчами регулярного чемпионата лиги. В матче 1 февраля сборная Запада обыграла сборную Востока (7:4).

МХЛ — Кубок Вызова . Кубок Вызова 2024
01 февраля 2025, суббота. 11:20 МСК
Сборная Востока
Окончен
4 : 7
Сборная Запада
0:1 Короткий (Лукьянцев, Пестерев) – 07:19 (5x5)     0:2 Филимонов – 07:44 (5x5)     1:2 Фёдоров (Телегин) – 09:34 (5x5)     1:3 Короткий (Шуленин, Фёдоров) – 12:59 (5x5)     2:3 Ахсянов (Сорокин) – 16:22 (5x5)     2:4 Бондарь – 31:46     2:5 Короткий (Лукьянцев, Яценко) – 32:02 (5x5)     3:5 Глинский (Матюшин) – 33:34 (5x5)     4:5 Климович (Фёдоров) – 36:26 (5x4)     4:6 Лутцев (Филимонов, Дудоров) – 46:26 (5x5)     4:7 Максимов (Андреянов) – 55:51 (5x5)    

«Не скажу, что у судей был более лайтовый подход к этому матчу, однако все понимают, что это в любом случае праздник. Здесь главное, чтобы люди пришли насладиться игрой, и мы это понимаем. Выходили на этот матч с хорошим настроением. Это отличается от игр регулярного чемпионата и плей-офф, потому что мы такая же часть этого праздника, хочется помочь этой игре пройти лучше, не влезать в какие-то моменты. Думаю, что парни сами понимают, что здесь не может быть грязи и агрессивных действий», — приводит слова Кондратьева Legalbet.

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