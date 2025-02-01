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«Вашингтон» отправил защитника на безусловный драфт отказов

«Вашингтон» отправил защитника на безусловный драфт отказов
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Харди Хаман Актелл выставлен клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Шведский хоккеист в текущем сезоне-2024/2025 выступал за «Херши Бэрс», где в 27 матчах набрал 9 (0+9) очков. В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, провёл за «Вашингтон» шесть встреч и отметился одной голевой передачей.

Сейчас на счету «Вашингтона» 74 очка после 54 встреч. Актелл был выбран под общим 108-м номером на драфте НХЛ 2016 года командой «Нэшвилл Предаторз», но в команду «хищников» его так и не подписали.

24 июня 2024 года он выиграл Кубок Колдера вмести с «Херши».

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