«Вашингтон» отправил защитника на безусловный драфт отказов

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Харди Хаман Актелл выставлен клубом на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Шведский хоккеист в текущем сезоне-2024/2025 выступал за «Херши Бэрс», где в 27 матчах набрал 9 (0+9) очков. В минувшем сезоне он дебютировал в НХЛ, провёл за «Вашингтон» шесть встреч и отметился одной голевой передачей.

Сейчас на счету «Вашингтона» 74 очка после 54 встреч. Актелл был выбран под общим 108-м номером на драфте НХЛ 2016 года командой «Нэшвилл Предаторз», но в команду «хищников» его так и не подписали.

24 июня 2024 года он выиграл Кубок Колдера вмести с «Херши».