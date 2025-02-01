Форвард ЦСКА Касселс: в России я полюбил сырники со сгущёнкой

Нападающий ЦСКА Коул Касселс рассказал о любимом блюде в России. Сам игрок родом из США.

«В России я полюбил сырники со сгущёнкой. Можно добавить варенье. Получается очень вкусно», — приводит слова Касселса Legalbet.

Напомним, по окончании контракта с «Барракудой» 29-летний Касселс решил покинуть АХЛ и 16 мая 2024 года подписал годичный контракт с российским клубом «Авангард» из КХЛ, где начал сезон-2024/2025. Сейчас он играет в составе ЦСКА, где провёл семь матчей и отличился одной результативной передачей.

ЦСКА сейчас на пятом месте Западной конференции КХЛ — у команды 64 очка после 49 встреч.