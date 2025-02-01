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Депутат Журова отреагировала на просьбу Минспорта Украины продлить ИИХФ недопуск России

Депутат Журова отреагировала на просьбу Минспорта Украины продлить ИИХФ недопуск России
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала просьбу Минспорта Украины о продлении недопуска России и Украины на Олимпиаду-2026.

«Не думаю, что Международная федерация хоккея прислушается к призыву Украины и придаст этому заявлению большое значение. В ИИХФ видят, какая тенденция началась в мире, многие федерации начали выступать за возвращение российских спортсменов.

В Международной федерации хоккея понимают, что турниры без россиян неполноценны», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, санкции против России со стороны ИИХФ действуют с 2022 года.

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