Депутат Журова отреагировала на просьбу Минспорта Украины продлить ИИХФ недопуск России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала просьбу Минспорта Украины о продлении недопуска России и Украины на Олимпиаду-2026.

«Не думаю, что Международная федерация хоккея прислушается к призыву Украины и придаст этому заявлению большое значение. В ИИХФ видят, какая тенденция началась в мире, многие федерации начали выступать за возвращение российских спортсменов.

В Международной федерации хоккея понимают, что турниры без россиян неполноценны», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, санкции против России со стороны ИИХФ действуют с 2022 года.