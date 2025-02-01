Акользин предположил, что нужно сделать СКА, чтоб подняться в турнирной таблице

Форвард СКА Павел Акользин прокомментировал положение петербуржцев в турнирной таблице. Сегодня СКА встречается с московским «Динамо». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу москвичей.

— Тренерский штаб подготовит видео, будем смотреть и разбирать, где надо добавить и где не нужно допускать ошибки. Будем настраиваться только на победу.

— Если смотреть на таблицу, то она очень плотная. Что необходимо сделать, чтобы не допускать глупых ошибок и забрать максимальное количество очков?

— Необходимо подправить дисциплину. Соперники реализуют большинство, и мы теряем преимущество. Необходимо играть до конца. И ещё, мы очень часто пропускаем в меньшинстве. Нужно менять игру в большинстве и не допускать такие ошибки, — приводит слова Акользина Legalbet.