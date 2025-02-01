Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — СКА. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Акользин предположил, что нужно сделать СКА, чтоб подняться в турнирной таблице

Акользин предположил, что нужно сделать СКА, чтоб подняться в турнирной таблице
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард СКА Павел Акользин прокомментировал положение петербуржцев в турнирной таблице. Сегодня СКА встречается с московским «Динамо». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу москвичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5)     2:0 Гусев – 12:45 (5x5)     2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4)     2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)    

— Тренерский штаб подготовит видео, будем смотреть и разбирать, где надо добавить и где не нужно допускать ошибки. Будем настраиваться только на победу.

— Если смотреть на таблицу, то она очень плотная. Что необходимо сделать, чтобы не допускать глупых ошибок и забрать максимальное количество очков?
— Необходимо подправить дисциплину. Соперники реализуют большинство, и мы теряем преимущество. Необходимо играть до конца. И ещё, мы очень часто пропускаем в меньшинстве. Нужно менять игру в большинстве и не допускать такие ошибки, — приводит слова Акользина Legalbet.

Материалы по теме
Вратарь «Салавата» Самонов: система СКА — одна из лучших в России, если не лучшая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android