Акользин предположил, что нужно сделать СКА, чтоб подняться в турнирной таблице

Форвард СКА Павел Акользин прокомментировал положение петербуржцев в турнирной таблице. Сегодня СКА встречается с московским «Динамо». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу москвичей.
— Тренерский штаб подготовит видео, будем смотреть и разбирать, где надо добавить и где не нужно допускать ошибки. Будем настраиваться только на победу.
— Если смотреть на таблицу, то она очень плотная. Что необходимо сделать, чтобы не допускать глупых ошибок и забрать максимальное количество очков?
— Необходимо подправить дисциплину. Соперники реализуют большинство, и мы теряем преимущество. Необходимо играть до конца. И ещё, мы очень часто пропускаем в меньшинстве. Нужно менять игру в большинстве и не допускать такие ошибки, — приводит слова Акользина Legalbet.
- 1 февраля 2025
-
18:25
-
18:00
-
17:34
-
17:11
-
16:52
-
16:23
-
15:45
-
15:32
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:42
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:52
-
12:50
-
12:32
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:12
-
10:48
-
10:26
-
10:08
-
09:47