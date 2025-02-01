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Двукратный олимпийский чемпион обозначил сроки возвращения России на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион обозначил сроки возвращения России на мировую арену
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предположил, когда российские хоккеисты вернутся на международные соревнования.

«Глава Шведской ассоциации хоккея просто рассуждает о допуске сборной России на международные соревнования вне временных рамок. А вот когда это действительно произойдёт, неизвестно. Он просто сотрясает воздух. Пока никакого оптимизма по поводу допуска у меня нет. Возвращение нашей сборной может произойти через год, через два, а вполне возможно, что даже через пять лет. Если через пять лет всё закончится и установится мир, тогда уже не будет повода дисквалифицировать российских спортсменов», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

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