СКА установил клубный антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне
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В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и петербургским СКА. На момент написания новости со счётом 3:2 ведёт СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5) 2:0 Гусев – 12:45 (5x5) 2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4) 2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)
В этом матче петербуржцы установили антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне. Пропущенный гол Максима Джиошвили в начале встречи стал для СКА 151-м в сезоне, что является новым антирекордом клуба. Предыдущее худшее достижение (150 шайб) было зафиксировано в сезоне-2022/2023.
Команда СКА находится на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — у неё 63 очка после 50 встреч.
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