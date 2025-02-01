СКА установил клубный антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и петербургским СКА. На момент написания новости со счётом 3:2 ведёт СКА.

В этом матче петербуржцы установили антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне. Пропущенный гол Максима Джиошвили в начале встречи стал для СКА 151-м в сезоне, что является новым антирекордом клуба. Предыдущее худшее достижение (150 шайб) было зафиксировано в сезоне-2022/2023.

Команда СКА находится на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ — у неё 63 очка после 50 встреч.