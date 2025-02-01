«Локомотив» проиграл «Металлургу» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Валерий Орехов, Дмитрий Моисеев. За «Локомотив» забили Александр Полунин, Денис Алексеев.

В прошлой встрече ярославцы обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. «Локомотив» находится на первом месте Западной конференции КХЛ. У команды 80 очков после 52 игр. Магнитогорский «Металлург» на Востоке занимает пятую строчку.