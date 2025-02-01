«Локомотив» проиграл «Металлургу» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Петунин, Минулин) – 00:54 (5x5) 0:2 Орехов (Яковлев, Канцеров) – 09:54 (5x5) 0:3 Моисеев – 33:01 (5x5) 1:3 Полунин (Рафиков, Тесанов) – 47:55 (5x5) 2:3 Алексеев (Берёзкин) – 55:11 (5x5)
В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Валерий Орехов, Дмитрий Моисеев. За «Локомотив» забили Александр Полунин, Денис Алексеев.
В прошлой встрече ярославцы обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. «Локомотив» находится на первом месте Западной конференции КХЛ. У команды 80 очков после 52 игр. Магнитогорский «Металлург» на Востоке занимает пятую строчку.
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