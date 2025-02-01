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16:15 Мск
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Динамо Москва — СКА, результат матча 1 февраля 2025 года, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

СКА одолел московское «Динамо» в овертайме, у петербуржцев четвёртая победа подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. СКА одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5)     2:0 Гусев – 12:45 (5x5)     2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4)     2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)     3:3 Гусев (Пыленков, Пакетт) – 59:35 (6x5)     3:4 Никишин (Демидов, Акользин) – 63:16 (3x3)    

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков, Александр Никишин, оформивший дубль, Андрей Педан. За «Динамо» забили Максим Джиошвили, Никита Гусев, оформивший дубль.

В этой встрече СКА обновил антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне. Несмотря на это, команде удалось одержать четвёртую победу подряд.

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