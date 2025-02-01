Комтуа зажимал соперника, Ротенберг злился, Никишин спасал СКА. Фото победы над «Динамо»
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1 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Романа Ротенберга.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
В этом матче петербуржцы установили антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне. Пропущенный гол Максима Джиошвили в начале встречи стал для СКА 151-м в сезоне, что является новым антирекордом клуба. Предыдущее худшее достижение (150 шайб) было зафиксировано в сезоне-2022/2023.
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