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«Когда играем правильно, у нас всё получается». Мамин — о разгромной победе над «Торпедо»

«Когда играем правильно, у нас всё получается». Мамин — о разгромной победе над «Торпедо»
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победный матч с «Торпедо» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Полтапов (Нестеров, Соркин) – 11:38 (5x5)     2:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 21:42 (5x5)     3:0 Каменев (Мамин, Седов) – 25:01 (5x5)     4:0 Нестеров (Исхаков, Каменев) – 26:57 (5x4)     5:0 Мамин (Каменев) – 28:56 (5x5)     5:1 Артамонов (Ларионов, Гончарук) – 39:38 (5x3)     6:1 Дроздов (Гурьянов) – 40:54 (5x5)    

— Сегодня мы практически все 60 минут ровно сыграли, как планировали перед матчем. Когда мы играем правильно, то у нас всё получается.

— Есть ли что-то общее в победах над «Северсталью» и «Торпедо» с одинаковым счётом 6:1?
— Где-то нюансы отличаются, каждого соперника разбираем. Но в обоих матчах мы играли в свою игру, это и принесло результат.

— Как оценишь игру твоего звена? На вашем счету две шайбы.
— Всегда приятно, когда в тройке что-то получается, забиваются голы. Это здорово, надеюсь, и дальше продолжим так же, — приводит слова Мамина пресс-служба ЦСКА.

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