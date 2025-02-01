«Когда играем правильно, у нас всё получается». Мамин — о разгромной победе над «Торпедо»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал победный матч с «Торпедо» (6:1).

— Сегодня мы практически все 60 минут ровно сыграли, как планировали перед матчем. Когда мы играем правильно, то у нас всё получается.

— Есть ли что-то общее в победах над «Северсталью» и «Торпедо» с одинаковым счётом 6:1?

— Где-то нюансы отличаются, каждого соперника разбираем. Но в обоих матчах мы играли в свою игру, это и принесло результат.

— Как оценишь игру твоего звена? На вашем счету две шайбы.

— Всегда приятно, когда в тройке что-то получается, забиваются голы. Это здорово, надеюсь, и дальше продолжим так же, — приводит слова Мамина пресс-служба ЦСКА.