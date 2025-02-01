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Нападающий ХК «Сочи» Андрей Никонов дисквалифицирован на один матч

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Никонов дисквалифицирован на один матч
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Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пересмотрел эпизод встречи между «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» и дисквалифицировал форварда сочинской команды Андрея Никонова на один матч из-за колющего удара, нанесённого сопернику.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Кленденинг) – 12:06 (5x5)     1:1 Швырёв (Венгрыжановский, Волков) – 22:58 (4x5)     1:2 Попов (Тянулин, Мачулин) – 26:12 (5x5)     1:3 Федотов (Хохлачёв, Биттен) – 28:14 (5x3)     2:3 Сомерби (Вон, Элинюк) – 32:40 (5x5)     2:4 Швырёв (Хафизов, Тянулин) – 58:34 (en)    

«В соответствии с п. 4.3. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — сообщает пресс-служба лиги.

«Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции КХЛ. У команды 35 очков после 50 матчей.

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