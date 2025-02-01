Нападающий ХК «Сочи» Андрей Никонов дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пересмотрел эпизод встречи между «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» и дисквалифицировал форварда сочинской команды Андрея Никонова на один матч из-за колющего удара, нанесённого сопернику.

«В соответствии с п. 4.3. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — сообщает пресс-служба лиги.

«Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции КХЛ. У команды 35 очков после 50 матчей.