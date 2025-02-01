Нападающий ХК «Сочи» Андрей Никонов дисквалифицирован на один матч
Поделиться
Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пересмотрел эпизод встречи между «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» и дисквалифицировал форварда сочинской команды Андрея Никонова на один матч из-за колющего удара, нанесённого сопернику.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шаров (Кленденинг) – 12:06 (5x5) 1:1 Швырёв (Венгрыжановский, Волков) – 22:58 (4x5) 1:2 Попов (Тянулин, Мачулин) – 26:12 (5x5) 1:3 Федотов (Хохлачёв, Биттен) – 28:14 (5x3) 2:3 Сомерби (Вон, Элинюк) – 32:40 (5x5) 2:4 Швырёв (Хафизов, Тянулин) – 58:34 (en)
«В соответствии с п. 4.3. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — сообщает пресс-служба лиги.
«Сочи» находится на 11-й строчке Западной конференции КХЛ. У команды 35 очков после 50 матчей.
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
20:35
-
20:34
-
20:20
-
20:04
-
19:38
-
19:22
-
19:12
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:34
-
17:11
-
16:52
-
16:23
-
15:45
-
15:32
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:42
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:52
-
12:50
-
12:32
-
12:18