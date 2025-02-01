Р. Ротенберг: у «Динамо» много сильных ребят. Надеюсь, им всем они дадут русские паспорта

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победный матч с московским «Динамо» (4:3 ОТ).

«Хочу в первую очередь поблагодарить сегодня болельщиков. У нас всегда на выезде полные трибуны. Огромная благодарность как нашим болельщикам, так и болельщикам «Динамо». Сегодня была хоккейная атмосфера. Это дорогого стоит. Каждому отдельное спасибо.

С нашей стороны мы старались играть по заданию с первых минут матча, но там были некоторые моменты, из-за которых пришлось менять состав, сочетания. Это всё сработало – сравняли и вышли вперёд. В конце всегда вопрос: кто дал бросить?

А Валя Зыков мне сказал, что до этого был удар, когда он должен был забивать в пустые ворота. Надо посмотреть этот момент. Скажу вам честно – я не смотрел. Он мне сказал, что ему ударили по клюшке. Наверное, этот момент стоит посмотреть ещё раз.

В целом очень хорошая игра с сильным соперником. У «Динамо» очень много сильных и интересных игроков. Я надеюсь, что «Динамо» всем этим ребятам даст русские паспорта, чтобы они могли радовать наших болельщиков долгое время. Знаю, что у Пакетта есть русский паспорт. Надеюсь, что и другие ребята с иностранными паспортами возьмут себе наши паспорта.

Обе команды старались играть в яркий хоккей. Мы хорошо начали овертайм, допустили одну ошибку, вратарь здорово сыграл, а потом мы здорово разыграли нашу домашнюю заготовку. Готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.