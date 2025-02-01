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Р. Ротенберг: вы знаете, что произошло в 1945 году? Это важнее, чем сколько мы пропустили

Р. Ротенберг: вы знаете, что произошло в 1945 году? Это важнее, чем сколько мы пропустили
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал обновление клубного антирекорда по количеству пропущенных петербуржцами шайб за сезон. СКА обыграл московское «Динамо» в овертайме 1 февраля.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5)     2:0 Гусев – 12:45 (5x5)     2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4)     2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)     3:3 Гусев (Пыленков, Пакетт) – 59:35 (6x5)     3:4 Никишин (Демидов, Акользин) – 63:16 (3x3)    

— Сегодня СКА установил клубный антирекорд в КХЛ по числу пропущенных шайб. С чем вы это связываете?
— Антирекорд всех времён и народов? С советского времени?

— В КХЛ. За один регулярный чемпионат.
— Мне нужно уточнить этот момент. Я не понимаю, о чём вы говорите. О какой статистике вы говорите? Вы говорите о Суперлиге?

— О КХЛ.
— Надо смотреть за всё время. А сколько мы забили?

— Больше, чем пропустили.
— Сколько мы забили? Вас не интересует, сколько мы забили? Мы всё улучшим. Я уже говорил об этом. Мы четыре раза подряд выиграли. Нам есть что улучшить. А если мы много пропустили, значит, надо больше забивать. Тут всё просто. Сколько мы забили? Кто знает?

— За всё время?
— Если за всё время, то это будет не просто подсчитать. Давайте мы подсчитаем с советского времени. С 1946 года. Сколько мы забили?

— Много.
— А сколько пропустили?

— Много.
— Вам надо всё подсчитать. Давайте подсчитаем с 46-го года. На следующую игру я прошу вас это сделать – всех журналистов и лично вас. Сколько мы пропустили и сколько мы забили с 46-го года. А вы знаете, что произошло в 45-м году? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем сколько мы пропустили. В этом году 80 лет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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