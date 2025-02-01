Р. Ротенберг: вы знаете, что произошло в 1945 году? Это важнее, чем сколько мы пропустили

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал обновление клубного антирекорда по количеству пропущенных петербуржцами шайб за сезон. СКА обыграл московское «Динамо» в овертайме 1 февраля.

— Сегодня СКА установил клубный антирекорд в КХЛ по числу пропущенных шайб. С чем вы это связываете?

— Антирекорд всех времён и народов? С советского времени?

— В КХЛ. За один регулярный чемпионат.

— Мне нужно уточнить этот момент. Я не понимаю, о чём вы говорите. О какой статистике вы говорите? Вы говорите о Суперлиге?

— О КХЛ.

— Надо смотреть за всё время. А сколько мы забили?

— Больше, чем пропустили.

— Сколько мы забили? Вас не интересует, сколько мы забили? Мы всё улучшим. Я уже говорил об этом. Мы четыре раза подряд выиграли. Нам есть что улучшить. А если мы много пропустили, значит, надо больше забивать. Тут всё просто. Сколько мы забили? Кто знает?

— За всё время?

— Если за всё время, то это будет не просто подсчитать. Давайте мы подсчитаем с советского времени. С 1946 года. Сколько мы забили?

— Много.

— А сколько пропустили?

— Много.

— Вам надо всё подсчитать. Давайте подсчитаем с 46-го года. На следующую игру я прошу вас это сделать – всех журналистов и лично вас. Сколько мы пропустили и сколько мы забили с 46-го года. А вы знаете, что произошло в 45-м году? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем сколько мы пропустили. В этом году 80 лет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.