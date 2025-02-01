Р. Ротенберг: Гусева в Ханты-Мансийске выкинули на улицу. Он был вообще никому не нужен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уровень игры форварда московского «Динамо» Никиты Гусева, оформившего дубль в матче с петербуржцами и сравнявшего счёт на последней минуте основного времени игры. Встреча с москвичами завершилась в пользу СКА (4:3 ОТ).

«Никита Гусев – это великий мастер. Рад, что он так играет. Думаю, что он сделал правильные выводы из того, что мы с ним обсуждали. Он молодец. Очень рад этому. Очень интересный игрок.

Поверьте мне, я лично участвовал в том, чтобы забрать его из «Югры». Я приложил к этому огромные усилия вместе с нашим руководителем – Александром Ивановичем Медведевым, который тогда обещался с губернатором региона. Мы приложили огромные усилия, чтобы Гусев вообще играл на этом уровне.

Мы сделали для этого очень многое. И мы очень этому рады. Когда он приехал из Ханты-Мансийска, он был вообще никому не нужен. Никому. Его выкинули на улицу. Вы знаете об этом? А потом он стал одним из лучших хоккеистов в лиге», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.