Главный тренер СКА рассказал, верит ли он в то, что Александр Никишин останется в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, хочет ли он, чтобы Александр Никишин остался в КХЛ. Встреча СКА — «Динамо» Москва завершилась в пользу петербуржцев (4:3 ОТ).

«Надо смотреть на развитие игрока. Я считаю, что вместе с Александром Никишиным мы хорошо здесь работаем, он развивается. У меня очень хороший контакт с ним. Он слушает и выполняет все требования, улучшая свою игру с каждым днём. Время покажет. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы он остался в России.

Но нашим игрокам звонят владельцы команд НХЛ. Лично владельцы. И предлагают им огромные контракты. Там речь идёт о контрактах в $ 10 млн в год. Понятно, что есть контракт новичка, но я говорю о том, что уже есть гарантия того, что будет дальше. Поверьте мне, нам не очень просто, но мы делаем всё возможное, чтобы наши игроки оставались в нашей команде.

То, что нашим игрокам лично звонят владельцы команд НХЛ, говорит о том, что мы хорошо работаем с игроками. Это показатель. Они и мне звонят, спрашивают, как дела. Сегодня общался с руководством «Монреаля». Мы общаемся со всеми. У нас диалог. Мы совместно развиваем хоккей. Мне тоже интересно узнать новые тенденции. Интересно узнать, как работают команды НХЛ. Узнать изнутри, а не из телеграм-каналов наших уважаемых журналистов. А изнутри. Я постоянно с ними общаюсь. И это даёт лично мне возможность играть в тот хоккей, в который сегодня играет СКА», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.