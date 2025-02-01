Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: дисквалифицируем пожизненно того, кто из болельщиков СКА будет орать матом

Р. Ротенберг: дисквалифицируем пожизненно того, кто из болельщиков СКА будет орать матом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о штрафе, наложенном на болельщиков петербургской команды после матча со «Спартаком». Во встрече СКА — «Динамо» Москва победу одержала команда из Санкт-Петербурга (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5)     2:0 Гусев – 12:45 (5x5)     2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4)     2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)     3:3 Гусев (Пыленков, Пакетт) – 59:35 (6x5)     3:4 Никишин (Демидов, Акользин) – 63:16 (3x3)    

— Значит так – во-первых, я не знаю, как наказали болельщиков «Спартака». Наверное, вы все видели это видео в интернете. Но лига пока ничего не говорит про болельщиков «Спартака».

Про болельщиков СКА я хочу сказать одно. Если ещё раз кто-то из болельщиков СКА будет матом орать на трибуне, мы дисквалифицируем этого человека пожизненно. Они больше никогда не придут на трибуну – ни на выезде, ни дома.

Мы не должны вестись на эти провокации, что бы ни кричали болельщики других команд. Даже если это оскорбляет. Поверьте мне, уже многие родители готовы написать письмо на любой уровень – хоть нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу. Когда такой пример мы даём нашим детям, и когда дети приходят домой и будут там так же матом отвечать своим родителям… Мы получаем серьёзную проблему.

Что касается болельщиков СКА, то я с вами согласен. Они больше никогда не придут на матчи.

— А если вся трибуна будет орать?
— Когда я начал работу в СКА в 2011 году, я приехал на совещание, где мне сказали, что у нас посещаемость в районе 1000 человек. А болельщики тогда кричали матом. И мне сказали, что если мы поменяем к ним подход, то они уйдут с трибун. Я сказал, что пусть уходят, а мы наберём 12 тысяч других людей. Сейчас мы набираем 21 тысячу. Это о чём говорит? Нам не нужны такие люди. Ни нам, ни другим клубам. Я прошу, чтобы каждый клуб работал над этим. Я переживаю за детей и родителей. Это может стать серьёзной социальной проблемой, когда наши дети станут кричать то, что кричат на трибунах, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Посмотрите видео, а я буду молчать!» Шоу злого Ротенберга после игры СКА и «Локомотива»
«Посмотрите видео, а я буду молчать!» Шоу злого Ротенберга после игры СКА и «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android