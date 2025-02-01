Р. Ротенберг: дисквалифицируем пожизненно того, кто из болельщиков СКА будет орать матом

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о штрафе, наложенном на болельщиков петербургской команды после матча со «Спартаком». Во встрече СКА — «Динамо» Москва победу одержала команда из Санкт-Петербурга (4:3 ОТ).

— Значит так – во-первых, я не знаю, как наказали болельщиков «Спартака». Наверное, вы все видели это видео в интернете. Но лига пока ничего не говорит про болельщиков «Спартака».

Про болельщиков СКА я хочу сказать одно. Если ещё раз кто-то из болельщиков СКА будет матом орать на трибуне, мы дисквалифицируем этого человека пожизненно. Они больше никогда не придут на трибуну – ни на выезде, ни дома.

Мы не должны вестись на эти провокации, что бы ни кричали болельщики других команд. Даже если это оскорбляет. Поверьте мне, уже многие родители готовы написать письмо на любой уровень – хоть нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу. Когда такой пример мы даём нашим детям, и когда дети приходят домой и будут там так же матом отвечать своим родителям… Мы получаем серьёзную проблему.

Что касается болельщиков СКА, то я с вами согласен. Они больше никогда не придут на матчи.

— А если вся трибуна будет орать?

— Когда я начал работу в СКА в 2011 году, я приехал на совещание, где мне сказали, что у нас посещаемость в районе 1000 человек. А болельщики тогда кричали матом. И мне сказали, что если мы поменяем к ним подход, то они уйдут с трибун. Я сказал, что пусть уходят, а мы наберём 12 тысяч других людей. Сейчас мы набираем 21 тысячу. Это о чём говорит? Нам не нужны такие люди. Ни нам, ни другим клубам. Я прошу, чтобы каждый клуб работал над этим. Я переживаю за детей и родителей. Это может стать серьёзной социальной проблемой, когда наши дети станут кричать то, что кричат на трибунах, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.