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Р. Ротенберг: вы считаете, что Демидов — уже главный тренер СКА? Нет, так не получится

Р. Ротенберг: вы считаете, что Демидов — уже главный тренер СКА? Нет, так не получится
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал большое количество игрового времени, данное Ивану Демидову во встрече с московским «Динамо». Петербуржцы выиграли со счётом 4:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5)     2:0 Гусев – 12:45 (5x5)     2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4)     2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5)     3:3 Гусев (Пыленков, Пакетт) – 59:35 (6x5)     3:4 Никишин (Демидов, Акользин) – 63:16 (3x3)    

— Иван Демидов в овертайме почти не уходил со льда. Это было больше его желание, чтобы постоянно играть, или вы сами так и задумывали?
— То есть вы считаете, что Иван Демидов – уже главный тренер СКА? И сам будет решать, когда выходить, а когда нет? Нет, так не получится. При всём уважении к Ивану. Так не получится.

Там надо смотреть на то, что Зыков выиграл вбрасывание в первой смене, потом вышел Иван. Они играли короткими сменами. Если честно посмотреть на наш состав, то выбора особо не было. И Иван заслужил шансы. Даже когда он не забивал буллиты, я понимал, что он забьёт. Я был уверен в этом на 100%. Он забил – и мы выиграли у «Спартака».

Сегодня отдал голевую передачу, полностью сыграв на команду, а ведь мог сыграть эгоистично, бросив из-под защитника, но в овертайме так делать нельзя, потому что любой отскок мог отдать шайбу сопернику. А он сделал то, что мы с ним и обсуждали, сделав улитку и сохранив шайбу, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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