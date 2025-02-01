Главный тренер московского «Динамо» оценил проигранный матч со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о встрече со СКА, где команда уступила 3:4 в овертайме.

«Немного мы недоработали в пропущенных голах. Они были лёгкими. В таких играх нельзя такие шайбы пропускать. Плюс нужно забивать свои шансы. Это большая игра, где мелкие детали очень серьёзно влияют на результат», — приводит слова Кудашова пресс-служба московского «Динамо».

За «Динамо» забили Максим Джиошвили, Никита Гусев, оформивший дубль.

В этой встрече СКА обновил антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне. Несмотря на это, команде удалось одержать четвёртую победу подряд.