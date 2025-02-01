Главный тренер московского «Динамо» оценил проигранный матч со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о встрече со СКА, где команда уступила 3:4 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Джиошвили (Сикура, Пыленков) – 07:29 (5x5) 2:0 Гусев – 12:45 (5x5) 2:1 Зыков (Зайцев, Педан) – 16:13 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко, Демидов) – 31:53 (5x4) 2:3 Педан (Никишин, Григоренко) – 36:58 (5x5) 3:3 Гусев (Пыленков, Пакетт) – 59:35 (6x5) 3:4 Никишин (Демидов, Акользин) – 63:16 (3x3)
«Немного мы недоработали в пропущенных голах. Они были лёгкими. В таких играх нельзя такие шайбы пропускать. Плюс нужно забивать свои шансы. Это большая игра, где мелкие детали очень серьёзно влияют на результат», — приводит слова Кудашова пресс-служба московского «Динамо».
За «Динамо» забили Максим Джиошвили, Никита Гусев, оформивший дубль.
В этой встрече СКА обновил антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне. Несмотря на это, команде удалось одержать четвёртую победу подряд.
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