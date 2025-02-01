Судья разнимал драку, Гамзин радовался разгрому, Ice Girls танцевали. Фото победы ЦСКА

1 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал разгромную победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Прохор Полтапов, Максим Соркин, Владислав Каменев, Никита Нестеров, Максим Мамин, Иван Дроздов. За «Торпедо» забил Никита Артамонов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 66 очков за 50 матчей. «Торпедо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 54 очка после 51 игры.