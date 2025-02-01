Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судья разнимал драку, Гамзин радовался разгрому, Ice Girls танцевали. Фото победы ЦСКА

Судья разнимал драку, Гамзин радовался разгрому, Ice Girls танцевали. Фото победы ЦСКА
ЦСКА — «Торпедо»
Комментарии

1 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал разгромную победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Прохор Полтапов, Максим Соркин, Владислав Каменев, Никита Нестеров, Максим Мамин, Иван Дроздов. За «Торпедо» забил Никита Артамонов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 66 очков за 50 матчей. «Торпедо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 54 очка после 51 игры.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android