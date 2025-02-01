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Сергей Бобровский пропустил гол на седьмой секунде матча с «Чикаго»

Сергей Бобровский пропустил гол на седьмой секунде матча с «Чикаго»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил шайбу уже на седьмой секунде встречи с «Чикаго Блэкхоукс», гол забил Лэндон Слаггерт и открыл счёт. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Флориды».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Слаггерт (Донато) – 00:07     1:1 Гаджович (Грир, Миккола) – 05:28     2:1 Райнхарт (Барков, Экблад) – 10:19    

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В текущем сезоне Бобровский провёл 34 встречи, 21 оказалась победной. Процент отражённых бросков Бобровского равен 90,3, а коэффициент надёжности 2,72.

Напомним, «Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Команда сейчас находится на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 63 очка после 52 встреч.

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