Сергей Бобровский пропустил гол на седьмой секунде матча с «Чикаго»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил шайбу уже на седьмой секунде встречи с «Чикаго Блэкхоукс», гол забил Лэндон Слаггерт и открыл счёт. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Флориды».

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В текущем сезоне Бобровский провёл 34 встречи, 21 оказалась победной. Процент отражённых бросков Бобровского равен 90,3, а коэффициент надёжности 2,72.

Напомним, «Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Команда сейчас находится на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 63 очка после 52 встреч.