Сергей Бобровский пропустил гол на седьмой секунде матча с «Чикаго»
Поделиться
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил шайбу уже на седьмой секунде встречи с «Чикаго Блэкхоукс», гол забил Лэндон Слаггерт и открыл счёт. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Флориды».
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Слаггерт (Донато) – 00:07 1:1 Гаджович (Грир, Миккола) – 05:28 2:1 Райнхарт (Барков, Экблад) – 10:19
Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
В текущем сезоне Бобровский провёл 34 встречи, 21 оказалась победной. Процент отражённых бросков Бобровского равен 90,3, а коэффициент надёжности 2,72.
Напомним, «Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. Команда сейчас находится на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 63 очка после 52 встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2025
-
22:06
-
21:45
-
21:45
-
21:34
-
21:16
-
21:09
-
20:58
-
20:49
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:20
-
20:04
-
19:38
-
19:22
-
19:12
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:34
-
17:11
-
16:52
-
16:23
-
15:45
-
15:32
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:42
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:56