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Игроков «Сан-Хосе Шаркс» Гранлунда и Сеси обменяли в «Даллас Старз»

Игроков «Сан-Хосе Шаркс» Гранлунда и Сеси обменяли в «Даллас Старз»
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Нападающего Микаэля Гранлунда и защитника Коди Сеси из «Сан-Хосе Шаркс» обменяли в «Даллас Старз». Об этом сообщается на странице «Даллас» в соцсети Х.

«Сан-Хосе» в результате обмена получил выбор в первом раунде драфта 2025 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

31-летний защитник в текущем чемпионате провёл 54 встречи в составе команды и набрал 15 очков. Он забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

32-летний нападающий заработал 45 очков после 52 матчей. Он забил 15 голов и сделал 30 голевых передач.

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