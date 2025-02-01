«Пока всё очень-очень страшно». Главный тренер «Торпедо» — о травме Ларионова-младшего
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о ситуации с травмой нападающего команды Игоря Ларионова-младшего. Команда из Нижнего Новгорода проиграла ЦСКА со счётом 1:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Полтапов (Нестеров, Соркин) – 11:38 (5x5) 2:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 21:42 (5x5) 3:0 Каменев (Мамин, Седов) – 25:01 (5x5) 4:0 Нестеров (Исхаков, Каменев) – 26:57 (5x4) 5:0 Мамин (Каменев) – 28:56 (5x5) 5:1 Артамонов (Ларионов, Гончарук) – 39:38 (5x3) 6:1 Дроздов (Гурьянов) – 40:54 (5x5)
«У младшего там очень сложный перелом [лица], целая куча [переломов]. Сейчас он на пути в больницу. Пока всё очень-очень страшно, скажу честно», — сказал Ларионов во время послематчевой пресс-конференции.
Напомним, по ходу встречи Ларионов заблокировал щелчок Никиты Седова у своих ворот, поймав шайбу лицом. Игрок самостоятельно покинул пределы льда, держась при этом за лицо.
Команда из Нижнего Новгорода находится на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции.
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