«Пока всё очень-очень страшно». Главный тренер «Торпедо» — о травме Ларионова-младшего

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о ситуации с травмой нападающего команды Игоря Ларионова-младшего. Команда из Нижнего Новгорода проиграла ЦСКА со счётом 1:6.

«У младшего там очень сложный перелом [лица], целая куча [переломов]. Сейчас он на пути в больницу. Пока всё очень-очень страшно, скажу честно», — сказал Ларионов во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, по ходу встречи Ларионов заблокировал щелчок Никиты Седова у своих ворот, поймав шайбу лицом. Игрок самостоятельно покинул пределы льда, держась при этом за лицо.

Команда из Нижнего Новгорода находится на восьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции.