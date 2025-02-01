Главный тренер ЦСКА оценил результативный матч с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил разгромную победу в матче с «Торпедо» (6:1).

— Хорошая игра, которая стала плавным продолжением предыдущей, в таком же стиле. Единственное, жалко, что Павел Хомченко не заработал сегодня «сухарь». Думаю, что он заслужил это. В формате «три на пять» шайбу докопали. Довольно солидно, хорошая игра с нашей стороны

— Установка была одна и та же на обе игры?

— Скажу честно, установка была одна и та же. Обе команды играющие, и план был одинаковый на игры, — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.