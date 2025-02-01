Главный тренер ЦСКА оценил результативный матч с «Торпедо»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил разгромную победу в матче с «Торпедо» (6:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Полтапов (Нестеров, Соркин) – 11:38 (5x5) 2:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 21:42 (5x5) 3:0 Каменев (Мамин, Седов) – 25:01 (5x5) 4:0 Нестеров (Исхаков, Каменев) – 26:57 (5x4) 5:0 Мамин (Каменев) – 28:56 (5x5) 5:1 Артамонов (Ларионов, Гончарук) – 39:38 (5x3) 6:1 Дроздов (Гурьянов) – 40:54 (5x5)
— Хорошая игра, которая стала плавным продолжением предыдущей, в таком же стиле. Единственное, жалко, что Павел Хомченко не заработал сегодня «сухарь». Думаю, что он заслужил это. В формате «три на пять» шайбу докопали. Довольно солидно, хорошая игра с нашей стороны
— Установка была одна и та же на обе игры?
— Скажу честно, установка была одна и та же. Обе команды играющие, и план был одинаковый на игры, — приводит слова Воробьёва пресс-служба ЦСКА.
ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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