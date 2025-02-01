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Главный тренер «Торпедо» назвал причины разгромного поражения от ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» назвал причины разгромного поражения от ЦСКА
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал причины, по которым нижегородцам не удалось найти сил на игру с ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Полтапов (Нестеров, Соркин) – 11:38 (5x5)     2:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 21:42 (5x5)     3:0 Каменев (Мамин, Седов) – 25:01 (5x5)     4:0 Нестеров (Исхаков, Каменев) – 26:57 (5x4)     5:0 Мамин (Каменев) – 28:56 (5x5)     5:1 Артамонов (Ларионов, Гончарук) – 39:38 (5x3)     6:1 Дроздов (Гурьянов) – 40:54 (5x5)    

— Поздравляю соперника с победой, с хорошей игрой. К сожалению, мы не нашли сил на сегодняшнюю игру. Трудно что-то сказать, потому что счёт 1:6.

— Вы сказали, что не нашли сил сегодня. Что вы имеете в виду – физических или моральных, и почему?
— Скорее всего, того и другого, потому что у нас короткая скамейка. Мы теряем людей практически в каждой игре. У нас шесть-семь человек сейчас на травмах. Это довольно опытные ребята. Молодёжь пытается проявить себя, но это непросто сделать с сильными соперниками. Тем не менее жизнь продолжается. Будем двигаться вперёд и искать резервы, которые у нас есть в команде. Есть игроки из ВХЛ, пусть даже без опыта. Но такова жизнь, и завтра новый день, надо готовиться к домашней игре, — приводит слова Ларионова пресс-служба ЦСКА.

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