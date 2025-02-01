Главный тренер «Торпедо» назвал причины разгромного поражения от ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал причины, по которым нижегородцам не удалось найти сил на игру с ЦСКА.

— Поздравляю соперника с победой, с хорошей игрой. К сожалению, мы не нашли сил на сегодняшнюю игру. Трудно что-то сказать, потому что счёт 1:6.

— Вы сказали, что не нашли сил сегодня. Что вы имеете в виду – физических или моральных, и почему?

— Скорее всего, того и другого, потому что у нас короткая скамейка. Мы теряем людей практически в каждой игре. У нас шесть-семь человек сейчас на травмах. Это довольно опытные ребята. Молодёжь пытается проявить себя, но это непросто сделать с сильными соперниками. Тем не менее жизнь продолжается. Будем двигаться вперёд и искать резервы, которые у нас есть в команде. Есть игроки из ВХЛ, пусть даже без опыта. Но такова жизнь, и завтра новый день, надо готовиться к домашней игре, — приводит слова Ларионова пресс-служба ЦСКА.