«Флорида» крупно обыграла «Чикаго» в матче НХЛ, Бобровский отразил 22 броска

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе. «Флорида» одержала победу со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

В составе «Флорида» заброшенными шайбами отметились Джона Гаджович, Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Картер Вераге. За «Чикаго» забил Лэндон Слаггерт.

Отметим, что единственную шайбу Бобровский пропустил уже на седьмой секунде матча, остальные броски в створ своих ворот смог отразить.

«Флорида Пантерз» — действующие обладатели Кубка Стэнли.