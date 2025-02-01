Результаты матчей ВХЛ 1 февраля 2025 года
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1 февраля прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
5 : 1
Челмет
Челябинск
1:0 Малов (Сысоев) – 12:13 (5x5) 1:1 Юсупов (Агламзянов) – 34:55 (5x4) 2:1 Мирзабалаев (Аплин) – 36:14 (5x5) 3:1 Малов (Мирзабалаев, Ковалёв) – 43:18 (5x5) 4:1 Заикин (Перфильев, Долгопятов) – 48:40 (5x4) 5:1 Сысоев (Мирзабалаев, Малов) – 54:15 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Кодола (Шавин, Опалев) – 09:11 (5x5) 1:1 Коротков (Крутов) – 35:46 (5x5) 1:2 Шиксатдаров (Кориневский) – 45:36 (5x5) 1:3 Кориневский – 57:08 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
2 : 3
Барс
Казань
1:0 Чезганов (Соболев, Соловьёв) – 01:20 (5x5) 1:1 Альшевский (Топорков) – 02:34 (5x5) 1:2 Мастрюков (Жулин) – 23:44 (5x5) 1:3 Замалтдинов (Якупов, Альметкин) – 33:58 (5x5) 2:3 Костенко (Корбит, Усманов) – 53:24 (5x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 2
Б
Магнитка
Магнитогорск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
3 : 0
Ижсталь
Ижевск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
3 : 2
ОТ
Южный Урал
Оренбургская область
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
1 : 3
Торос
Нефтекамск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
2 : 3
Челны
Набережные Челны
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 70 очков после 48 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 70 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький», имеющий 69 очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 47 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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