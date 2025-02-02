«Получилось «алаверды» за магнитогорский матч». Разин — о победе над «Локомотивом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Локомотивом» со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Петунин, Минулин) – 00:54 (5x5) 0:2 Орехов (Яковлев, Канцеров) – 09:54 (5x5) 0:3 Моисеев – 33:01 (5x5) 1:3 Полунин (Рафиков, Тесанов) – 47:55 (5x5) 2:3 Алексеев (Берёзкин) – 55:11 (5x5)
«Я думаю, игра должна всем понравиться. Достойная продолжения финала, такое же напряжение было, столько же борьбы. Я рад, что выиграли. Получилось «алаверды» за магнитогорский матч, когда у нас были проблемы с составом, сегодня у «Локомотива» были проблемы. 1:1 по сезону», — приводит слова Разина пресс-служба «Локомотива».
Напомним, в прошлой встрече с «Локомотивом» 3 сентября (Кубок Открытия сезона-2024/2025) победу удалось одержать ярославцам с таким же счётом.
«Металлург» — действующий обладатель Кубка Гагарина. В финале магнитогорцы обыграли «Локомотив» со счётом 4-0 в серии.
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