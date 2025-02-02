«Получилось «алаверды» за магнитогорский матч». Разин — о победе над «Локомотивом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Локомотивом» со счётом 3:2.

«Я думаю, игра должна всем понравиться. Достойная продолжения финала, такое же напряжение было, столько же борьбы. Я рад, что выиграли. Получилось «алаверды» за магнитогорский матч, когда у нас были проблемы с составом, сегодня у «Локомотива» были проблемы. 1:1 по сезону», — приводит слова Разина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, в прошлой встрече с «Локомотивом» 3 сентября (Кубок Открытия сезона-2024/2025) победу удалось одержать ярославцам с таким же счётом.

«Металлург» — действующий обладатель Кубка Гагарина. В финале магнитогорцы обыграли «Локомотив» со счётом 4-0 в серии.