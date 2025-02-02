Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Получилось «алаверды» за магнитогорский матч». Разин — о победе над «Локомотивом»

«Получилось «алаверды» за магнитогорский матч». Разин — о победе над «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победный матч с «Локомотивом» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Юров (Петунин, Минулин) – 00:54 (5x5)     0:2 Орехов (Яковлев, Канцеров) – 09:54 (5x5)     0:3 Моисеев – 33:01 (5x5)     1:3 Полунин (Рафиков, Тесанов) – 47:55 (5x5)     2:3 Алексеев (Берёзкин) – 55:11 (5x5)    

«Я думаю, игра должна всем понравиться. Достойная продолжения финала, такое же напряжение было, столько же борьбы. Я рад, что выиграли. Получилось «алаверды» за магнитогорский матч, когда у нас были проблемы с составом, сегодня у «Локомотива» были проблемы. 1:1 по сезону», — приводит слова Разина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, в прошлой встрече с «Локомотивом» 3 сентября (Кубок Открытия сезона-2024/2025) победу удалось одержать ярославцам с таким же счётом.

«Металлург» — действующий обладатель Кубка Гагарина. В финале магнитогорцы обыграли «Локомотив» со счётом 4-0 в серии.

Материалы по теме
Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» в выездном матче с «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android