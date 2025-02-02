Александр Овечкин подарил клюшку внуку легенды «Вашингтона» Бондры. Словак отреагировал

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Лучший бомбардир в истории «Вашингтон Кэпиталз», действующий капитан команды, россиянин Александр Овечкин подарил клюшку с личным автографом внуку бывшего хоккеиста «столичных» легендарного Петра Бондры. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Перед началом тренировки капитан «Вашингтона» встретился с внуком легендарного игрока и вручил ему клюшку со своей подписью.

Фото: Пресс-служба NHL

Фото: Пресс-служба NHL

Бондра отреагировал на этот подарок короткой подписью на своей странице в соцсетях: «Какой особенный момент».

Словацкий форвард Бондра провёл в НХЛ 1081 игру и набрал 892 (503+389) очка, выступая за «Вашингтон», «Оттаву», «Атланту» и «Чикаго». Петр занимает второе место в списке лучших снайперов клуба, проведя в «Кэпиталз» 14 сезонов и забросив 472 шайбы.

На счету Овечкина 876 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Все голы россиянина были забиты в составе «столичных». Отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 18 шайб.

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