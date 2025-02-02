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Бостон Брюинз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 2 февраля 2025, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ

«Рейнджерс» в гостях проиграли «Бостону». Панарин сделал ассист, у Шестёркина — 19 сейвов
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Сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля мск, на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Макэвой (Заха, Пастрняк) – 10:21 (pp)     1:1 Миллер (Панарин) – 10:55     2:1 Пастрняк (Пойтрас, Карло) – 17:09     3:1 Койл (Пик, Маршан) – 23:39     4:1 Заха (Линдхольм, Маршан) – 37:10 (pp)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 40:35 (pp)     5:2 Пастрняк (Пойтрас) – 41:21     5:3 Бродзински (Линдгрен, Борген) – 50:47     6:3 Пастрняк (Гики) – 56:38    

В составе победителей голами отметились Чарли Макэвой, Давид Пастрняк (3+1), Чарли Койл и Павел Заха (1+1). Российский защитник Никита Задоров в этой встрече результативными действиями не отметился.

У гостей дублем отличился Джей Ти Миллер. Одна шайба была заброшена с передачи россиянина Артемия Панарина. Также гол забил Джонни Бродзински. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 19 сейвов.

В следующем матче «Бостон» встретится на своём льду с «Миннесотой Уайлд» 5 февраля. «Рейнджерс» дома сыграют с «Вегас Голден Найтс» 3 февраля.

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