«Рейнджерс» в гостях проиграли «Бостону». Панарин сделал ассист, у Шестёркина — 19 сейвов

Сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля мск, на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.
В составе победителей голами отметились Чарли Макэвой, Давид Пастрняк (3+1), Чарли Койл и Павел Заха (1+1). Российский защитник Никита Задоров в этой встрече результативными действиями не отметился.
У гостей дублем отличился Джей Ти Миллер. Одна шайба была заброшена с передачи россиянина Артемия Панарина. Также гол забил Джонни Бродзински. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 19 сейвов.
В следующем матче «Бостон» встретится на своём льду с «Миннесотой Уайлд» 5 февраля. «Рейнджерс» дома сыграют с «Вегас Голден Найтс» 3 февраля.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
- 2 февраля 2025
-
03:05
-
03:01
-
02:29
-
01:25
-
00:06
- 1 февраля 2025
-
23:56
-
23:48
-
23:24
-
22:51
-
22:35
-
22:06
-
21:45
-
21:45
-
21:34
-
21:16
-
21:09
-
20:58
-
20:49
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:20
-
20:04
-
19:38
-
19:22
-
19:12
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:34
-
17:11
-
16:52
-
16:23
-
15:45
-
15:32