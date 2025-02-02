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«Рейнджерс» в гостях проиграли «Бостону». Панарин сделал ассист, у Шестёркина — 19 сейвов

Сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля мск, на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», победу в котором одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Чарли Макэвой, Давид Пастрняк (3+1), Чарли Койл и Павел Заха (1+1). Российский защитник Никита Задоров в этой встрече результативными действиями не отметился.

У гостей дублем отличился Джей Ти Миллер. Одна шайба была заброшена с передачи россиянина Артемия Панарина. Также гол забил Джонни Бродзински. На счету российского голкипера Игоря Шестёркина 19 сейвов.

В следующем матче «Бостон» встретится на своём льду с «Миннесотой Уайлд» 5 февраля. «Рейнджерс» дома сыграют с «Вегас Голден Найтс» 3 февраля.

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