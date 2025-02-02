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Андрей Свечников получил травму и не примет участия в матче «Каролины» с «Лос-Анджелесом»

Андрей Свечников получил травму и не примет участия в матче «Каролины» с «Лос-Анджелесом»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил травму верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба «Харрикейнз» в соцсети X (ранее Twitter).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент сообщается, что Свечников пропустит лишь игру «Каролины» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

На счету Свечникова в текущем сезоне 52 сыгранных матча за клуб в розыгрыше НХЛ. Россиянин забил 17 голов и отдал 20 результативных передач за это время.

«Каролина» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе красно-белых 68 очков после 52 матчей. «Харрикейнз» отстают от лидирующего «Вашингтона» на 6 очков.

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