Андрей Свечников получил травму и не примет участия в матче «Каролины» с «Лос-Анджелесом»
Поделиться
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил травму верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба «Харрикейнз» в соцсети X (ранее Twitter).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент сообщается, что Свечников пропустит лишь игру «Каролины» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».
На счету Свечникова в текущем сезоне 52 сыгранных матча за клуб в розыгрыше НХЛ. Россиянин забил 17 голов и отдал 20 результативных передач за это время.
«Каролина» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе красно-белых 68 очков после 52 матчей. «Харрикейнз» отстают от лидирующего «Вашингтона» на 6 очков.
5 главных прорывов года в российском хоккее:
Комментарии
- 2 февраля 2025
-
03:05
-
03:01
-
02:29
-
01:25
-
00:06
- 1 февраля 2025
-
23:56
-
23:48
-
23:24
-
22:51
-
22:35
-
22:06
-
21:45
-
21:45
-
21:34
-
21:16
-
21:09
-
20:58
-
20:49
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:20
-
20:04
-
19:38
-
19:22
-
19:12
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:34
-
17:11
-
16:52
-
16:23
-
15:45
-
15:32