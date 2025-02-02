Андрей Свечников получил травму и не примет участия в матче «Каролины» с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников получил травму верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба «Харрикейнз» в соцсети X (ранее Twitter).

На данный момент сообщается, что Свечников пропустит лишь игру «Каролины» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

На счету Свечникова в текущем сезоне 52 сыгранных матча за клуб в розыгрыше НХЛ. Россиянин забил 17 голов и отдал 20 результативных передач за это время.

«Каролина» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе красно-белых 68 очков после 52 матчей. «Харрикейнз» отстают от лидирующего «Вашингтона» на 6 очков.

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