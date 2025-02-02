Бобровский сравнялся с Гашеком по числу игр в истории НХЛ среди вратарей

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» провёл свой 735-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге. Россиянин сравнялся с чехом Домеником Гашеком и вошёл в топ-25 вратарей по количеству игр в истории лиги среди вратарей.

Следующей целью Бобровского является Крис Осгуд, на счету которого 744 матча. Рекордсменом по числу матчей в истории НХЛ среди вратарей является Мартин Бродёр, который провёл 1266 игр.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Бобровский принял участие в 35 матчах, в которых одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,67 шайб за матч.

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