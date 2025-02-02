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Бобровский сравнялся с Гашеком по числу игр в истории НХЛ среди вратарей

Бобровский сравнялся с Гашеком по числу игр в истории НХЛ среди вратарей
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» провёл свой 735-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге. Россиянин сравнялся с чехом Домеником Гашеком и вошёл в топ-25 вратарей по количеству игр в истории лиги среди вратарей.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Слаггерт (Донато) – 00:07     1:1 Гаджович (Грир, Миккола) – 05:28     2:1 Райнхарт (Барков, Экблад) – 10:19     3:1 Ткачук (Райнхарт, Вераге) – 36:29     4:1 Родригес (Лунделль) – 40:10     5:1 Вераге (Райнхарт, Барков) – 49:37 (pp)    

Следующей целью Бобровского является Крис Осгуд, на счету которого 744 матча. Рекордсменом по числу матчей в истории НХЛ среди вратарей является Мартин Бродёр, который провёл 1266 игр.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Бобровский принял участие в 35 матчах, в которых одержал 22 победы, пропуская в среднем 2,67 шайб за матч.

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