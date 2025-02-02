Кирилл Капризов перенёс операцию после травмы нижней части тела

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перенёс операцию, сообщает журналист The Athletic Джо Смит на личной странице в социальной сети X.

Отмечается, что операция Капризова на нижней части тела в пятницу прошла успешно, и сроки восстановаления остаются прежними — минимум четыре недели.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения от травмы россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 37 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач.

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