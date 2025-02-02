Гол и передача Сидни Кросби помогли «Питтсбургу» всухую победить «Нэшвилл» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля мск, на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:0.

В составе победителей голами отличились канадские форварды Филип Томасино, Брайан Раст и Сидни Кросби (1+1). Российский нападающий Евгений Малкин участия в матче не принимал из-за травмы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Питтсбурш» встретится на своём льду с «Нью-Джерси Дэвилз» 5 февраля. «Нэшвилл» дома сыграют с «Оттава Сенаторз» 4 февраля.

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