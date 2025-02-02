Гол и передача Сидни Кросби помогли «Питтсбургу» всухую победить «Нэшвилл» в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля мск, на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Томасино (Карлссон, Летанг) – 10:00 2:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 30:43 3:0 Раст (Ракелль, Кросби) – 57:59
В составе победителей голами отличились канадские форварды Филип Томасино, Брайан Раст и Сидни Кросби (1+1). Российский нападающий Евгений Малкин участия в матче не принимал из-за травмы.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Питтсбурш» встретится на своём льду с «Нью-Джерси Дэвилз» 5 февраля. «Нэшвилл» дома сыграют с «Оттава Сенаторз» 4 февраля.
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