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Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 2 февраля, счёт 2:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Айлендерс». У Василевского — 33 сейва
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Сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля мск, на льду «Амали-Арена» в американском Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором одержали гости со счётом 3:2 по итогам овертайма.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Чернак, Гонсалвес) – 25:39     1:1 Боквист (Барзал, Хольмстрём) – 38:16     1:2 Палмьери (Цыплаков) – 46:41     2:2 Кучеров (Рэддиш, Пойнт) – 59:13     2:3 Деанджело (Хорват, Хольмстрём) – 60:33    

В составе победителей голами отметились Адам Боквист, Тони Деанджело и Кайл Палмьерии. Российский нападающий Максим Цыплаков в этой встрече отличился голевой передачей. Защитник Александр Романов остался без результативных действий. В активе вратаря Ильи Сорокина 28 сейвов.

В составе хозяев заброшнными шайбами отметились Джейк Гюнцель и россиянин Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский совершил 33 спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится на своём льду с «Оттавой Сенаторз» 5 февраля. «Айлендерс» на выезде сыграют с «Флоридой Пантерз» 3 февраля.

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