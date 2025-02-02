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Гол Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Айлендерс». У Василевского — 33 сейва

Сегодня, в ночь с 1 на 2 февраля мск, на льду «Амали-Арена» в американском Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», победу в котором одержали гости со счётом 3:2 по итогам овертайма.

В составе победителей голами отметились Адам Боквист, Тони Деанджело и Кайл Палмьерии. Российский нападающий Максим Цыплаков в этой встрече отличился голевой передачей. Защитник Александр Романов остался без результативных действий. В активе вратаря Ильи Сорокина 28 сейвов.

В составе хозяев заброшнными шайбами отметились Джейк Гюнцель и россиянин Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский совершил 33 спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится на своём льду с «Оттавой Сенаторз» 5 февраля. «Айлендерс» на выезде сыграют с «Флоридой Пантерз» 3 февраля.

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