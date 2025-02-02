Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 17 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт третий период. Счёт — 4:4.

Для Овечкина эта шайба стала 877-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 17 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру 39-летний российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1588 очков.

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