Александр Овечкин забил 877-ю шайбу за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Виннипега»

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче концовка третьего периода, счёт ничейный — 4:4. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан Александр Овечкин.

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Для Овечкина этот гол стал 877-м за карьеру в Национальной хоккейной лиги. В моменте с четвёртым голом «столичных» Овечкину ассистировали Том Уилсон и Мэтт Рой. Благодаря данной заброшенной шайбе Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярок всех времён до 17 голов.

Напомним, в прошлом матче Овечкин также смог забить. В той встрече соперником «Вашингтона» была «Оттава Сенаторз».

Овечкин впервые после травмы вышел на лёд