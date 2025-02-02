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Александр Овечкин забил 877-ю шайбу за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Виннипега»

Александр Овечкин забил 877-ю шайбу за карьеру в НХЛ, поразив ворота «Виннипега»
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В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче концовка третьего периода, счёт ничейный — 4:4. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский форвард и капитан Александр Овечкин.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

ВИДЕО

Для Овечкина этот гол стал 877-м за карьеру в Национальной хоккейной лиги. В моменте с четвёртым голом «столичных» Овечкину ассистировали Том Уилсон и Мэтт Рой. Благодаря данной заброшенной шайбе Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярок всех времён до 17 голов.

Напомним, в прошлом матче Овечкин также смог забить. В той встрече соперником «Вашингтона» была «Оттава Сенаторз».

Овечкин впервые после травмы вышел на лёд

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