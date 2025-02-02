Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Коул Перфетти, Дилан Сэмберг, Алекс Иафалло, а также Джош Моррисси, в активе которого дубль. Вторую свою шайбу Моррисси забросил в овертайме, чем принёс победу «Джетс». У Владислава Наместникова — два ассиста.
У «столичных» голы на свой счёт записали Пьер-Люк Дюбуа, Тейлор Рэддиш, Том Уилсон, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин.
После этого матча «Вашингтон» продолжает лидировать на Востоке с 75 очками, а «Виннипег» идёт первым на Западе — 77 очков.
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