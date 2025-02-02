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Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»
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В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Перфетти (Наместников, Пионк) – 09:13 (pp)     0:2 Сэмберг (Перфетти, Наместников) – 12:41     1:2 Дюбуа (Карлсон, Макмайкл) – 21:12     1:3 Иафалло (Пионк, Сэмберг) – 24:03     2:3 Рэддиш (Рой) – 24:54     2:4 Моррисси (Шайфли) – 41:10     3:4 Уилсон (Строум, Рой) – 47:26     4:4 Овечкин (Уилсон, Рой) – 52:21     4:5 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 61:57    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Коул Перфетти, Дилан Сэмберг, Алекс Иафалло, а также Джош Моррисси, в активе которого дубль. Вторую свою шайбу Моррисси забросил в овертайме, чем принёс победу «Джетс». У Владислава Наместникова — два ассиста.

У «столичных» голы на свой счёт записали Пьер-Люк Дюбуа, Тейлор Рэддиш, Том Уилсон, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин.

После этого матча «Вашингтон» продолжает лидировать на Востоке с 75 очками, а «Виннипег» идёт первым на Западе — 77 очков.

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